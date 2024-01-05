Актер Охлобыстин о новых «Голубых огоньках»: «Народ доволен»

Иван Охлобыстин решил высказать о новогодних «Голубых огоньках». Он признался, что опросил своих друзей и их реакция его удивила. Актер был вынужден признаться, что ошибался.
Он думал, что никому не нравятся праздничные концерты с артистами, но это оказалось совершенно не так. Об этом звезда сериала «Интерны» рассказал в своем Телеграм-канале.
«И о чудо! Я ошибался. «Огоньки» были хоть и тусклые, как габариты на фуре дальнобойщика, но среднего уровня **********. Народ доволен», — сказал он.
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Актер посетовал, что в праздничные дни не работают даже мойки, поэтому его машина грязная. Но Иван подчеркнул, что никого не осуждает. Он также вспомнил про Настю Ивлееву и ее дорогостоящий бриллиант, который блогерша засветила на скандальной вечеринке. Охлобыстин подметил, что она его так и не продала, чтобы отдать деньги на благотворительность.