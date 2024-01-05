Актер Охлобыстин о новых «Голубых огоньках»: «Народ доволен»

Иван Охлобыстин решил высказать о новогодних «Голубых огоньках». Он признался, что опросил своих друзей и их реакция его удивила. Актер был вынужден признаться, что ошибался.

Он думал, что никому не нравятся праздничные концерты с артистами, но это оказалось совершенно не так. Об этом звезда сериала «Интерны» рассказал в своем Телеграм-канале.