Актер Бурунов заявил, что персонажи из «Слова пацана» теперь ходят в костюмах: «Эти Кащеи и Адидасы никуда не делись»

Сергей Бурунов продолжает обсуждать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сыграл там одну из главных ролей. По словам актера, ему сразу понравился сценарий. Более того, он рос как раз в то время, которое показано в картине, поэтому история о молодежных группировках в Казани показалась ему очень правдивой.
В эфире радиостанции Москва FM он обсудил с ведущим шоу Александром Цыпкиным сериал. По его мнению, тема насилия, которая демонстрируется в сериале, актуальна до сих пор.
«Все эти Кащеи и Адидасы, они ведь никуда не делись. Они, возможно, надели костюмы, они, возможно, сидят на совещаниях», – пояснил Сергей.
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Он отметил, что Крыжовников напомнил всем, какая преступность царила в стране в 80-х и 90х годах. Актер также посчитал глупым попытки запретить показ «Слова пацана». Он также разговоры о том, что сериал якобы романтизирует бандитизм назвал идиотизмом.
«Тогда надо все запрещать. Надо на Микеланджело надевать трусы, на Венеру Милосскую бюстгальтер и нижнее белье», – заявил артист.