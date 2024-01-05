Актер Бурунов заявил, что персонажи из «Слова пацана» теперь ходят в костюмах: «Эти Кащеи и Адидасы никуда не делись»

Сергей Бурунов продолжает обсуждать сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сыграл там одну из главных ролей. По словам актера, ему сразу понравился сценарий. Более того, он рос как раз в то время, которое показано в картине, поэтому история о молодежных группировках в Казани показалась ему очень правдивой.

В эфире радиостанции Москва FM он обсудил с ведущим шоу Александром Цыпкиным сериал. По его мнению, тема насилия, которая демонстрируется в сериале, актуальна до сих пор.