Регина Тодоренко улетела в Дубай, оставив заболевших сыновей в Москве

Регина Тодоренко привыкла совмещать работу и материнство. Новый год она провела с семьей. Однако ее младший сын Мирослав заболел 31 декабря. По словам телеведущей, он подхватил вирус и очень плохо себя чувствовал. Потом от него заразился старший брат Михаил.
Для детей телеведущая вызывала скорую помощь. Она призналась, что пять ночей не спала. По словам звезды, до сих пор наследники болеют. Однако она уехала от них. Регина прилетела в Дубай, оставив сыновей с мужем Владом Топаловым в Москве.
«Малыши пока на домашнем! Днем выглядят неплохо, а ночью просто какой-то ад!» – заявила телеведущая.
Она пояснила, что улетла не отдыхать. В Дубае она станет ведущей «Жара Fest». Тодоренко пояснила, что ее учили тому, что работу можно пропустить только из-за болезни. Она подчеркнула, что в таких ситуациях ей сложно быть хорошей мамой. С детьми Регина поддерживает связь с помощью телефона.
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«Жизнь такая штука, что работать приходится в любом состоянии. По такому принципе я живу до сих пор», — пояснила звезда.
Регина Тодоренко заверила, что расставаться с детьми ей тяжело. Фото: соцсети Регины Тодоренко