Регина Тодоренко улетела в Дубай, оставив заболевших сыновей в Москве

Регина Тодоренко привыкла совмещать работу и материнство. Новый год она провела с семьей. Однако ее младший сын Мирослав заболел 31 декабря. По словам телеведущей, он подхватил вирус и очень плохо себя чувствовал. Потом от него заразился старший брат Михаил.

Для детей телеведущая вызывала скорую помощь. Она призналась, что пять ночей не спала. По словам звезды, до сих пор наследники болеют. Однако она уехала от них. Регина прилетела в Дубай, оставив сыновей с мужем Владом Топаловым в Москве.