Корнелюк заявил, что Пугачева вела первые «Рождественские встречи» в нездоровом состоянии

Уже больше 10 лет «Рождественские встречи» больше не проходят. Однако о них не перестают говорить в обществе. Игорь Корнелюк участвовал в первых концертах, которые устраивала Алла Пугачева.

Он рассказал, что тогда певица простудилась и выступать для нее было целым испытанием. Но песенный фестиваль артистка даже не думала отменять, так как в нем участвовали многие исполнители, которые ждали звездного часа.