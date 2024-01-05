Корнелюк заявил, что Пугачева вела первые «Рождественские встречи» в нездоровом состоянии

Алла Пугачева скрывала, что ей было трудно выступать на сцене. Фото: Global Look Press

Игорь Корнелюк признался, что на сцене Алле Пугачевой петь было сложно.

Уже больше 10 лет «Рождественские встречи» больше не проходят. Однако о них не перестают говорить в обществе. Игорь Корнелюк участвовал в первых концертах, которые устраивала Алла Пугачева

Он рассказал, что тогда певица простудилась и выступать для нее было целым испытанием. Но песенный фестиваль артистка даже не думала отменять, так как в нем участвовали многие исполнители, которые ждали звездного часа. 

«Декабрь — простудное время, и она была не очень здорова. Она активно себя распевала и на адреналине выходила на сцену и пела, хотя я понимал, что петь ей было непросто, она была простужена», – поделился Корнелюк.

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Он напомнил, что исполнял на концерте три песни, а вот Алла Пугачева пела гораздо больше композиций, пишет NEWS.ru. Ранее Виктор Салтыков также рассказал, что Примадонна лично отбирала артистов для «Рождественских встреч». Она собирала вокруг себя певцов разного уровня. 

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