Блогер Косенко заявил, что подруга Киркорова Тлиашинова должна ему 72 миллиона рублей

Инна Тлиашинова, Филипп Киркоров и Алена Жигалова недавно веселились вместе на вечеринке. Фото: соцсети Алены Жигаловой

Инна Тлиашинова утверждает, что стала жертвой мошеннической схемы блогера-афериста.

Филипп Киркоров снова чуть не оказался в центре скандала. Однако под шквалом критики оказался блогер Сергей Косенко, на которого пожаловалась подруга певца, психолог, Инна Тлиашинова. Она объявила, что ее обманул с помощью мошеннической схемы Сергей, который обещал увеличить ей охваты в соцсети за 100 миллионов рублей. 

Сначала Инна согласилась и дала задаток в 2,5 миллиона рублей. Но результата так и не увидела. Ее знакомый провел гив и пропал. Более того, он в своем аккаунте заявил, что подруга Киркорова его кинула на 72,5 миллиона рублей. Об этом блогер рассказала еще и в подкасте Виктории Боне.

«Самое неприятное, что все это время мы были на связи и для меня выкладка в сторис стала подлостью человека, который похож на мужчину», – заявила Инна, пишет KP.RU.

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Также она добавила, что у блогера и не было компетенции, чтобы выполнить свои обязательства. Психолог посетовала, что Боня зря решила устроить слив неправдивой информации. А вот Косенко настаивает, что ему подруга Киркорова должна крупную сумму денег. Он заявил, что она может перевести ему средства и закрыть долг или общаться с его адвокатами. 

Высказалась о ситуации журналистка Алена Жигалова, которая заявила, что несколько человек попались на удочку блогера-афериста. 

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