Блогер Косенко заявил, что подруга Киркорова Тлиашинова должна ему 72 миллиона рублей

Филипп Киркоров снова чуть не оказался в центре скандала. Однако под шквалом критики оказался блогер Сергей Косенко, на которого пожаловалась подруга певца, психолог, Инна Тлиашинова. Она объявила, что ее обманул с помощью мошеннической схемы Сергей, который обещал увеличить ей охваты в соцсети за 100 миллионов рублей.

Сначала Инна согласилась и дала задаток в 2,5 миллиона рублей. Но результата так и не увидела. Ее знакомый провел гив и пропал. Более того, он в своем аккаунте заявил, что подруга Киркорова его кинула на 72,5 миллиона рублей. Об этом блогер рассказала еще и в подкасте Виктории Боне.