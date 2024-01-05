Кушанашвили о гостях на вечеринке Ивлеевой: «Эти же красивые и подтянутые ее и швырнули в топку»

Отар Кушанашвили обычно не сдерживает эмоций и прямо говорит то, что думает. На этот раз он прокомментировал ситуация вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. Блогерша перестала появляться на публике. А гости тусовки были вынуждены извиняться за то, что посетили мероприятие. Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других артистов стали вырезать из новогоднего эфира, а ближайшие их концрты отменили.

Отар уверен, что гости ополчились против Ивлеевой, когда она впервые записала видео, в котором обратилась к общественности. Тогда она отметила, что на Западе такими красивыми артистами восхищаются, а в России это восприняли негативно. Настя заверила, что ей нравится, когда есть такое непринятие в обществе.