Кушанашвили о гостях на вечеринке Ивлеевой: «Эти же красивые и подтянутые ее и швырнули в топку»

Отар Кушанашвили обычно не сдерживает эмоций и прямо говорит то, что думает. На этот раз он прокомментировал ситуация вокруг вечеринки Насти Ивлеевой. Блогерша перестала появляться на публике. А гости тусовки были вынуждены извиняться за то, что посетили мероприятие. Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других артистов стали вырезать из новогоднего эфира, а ближайшие их концрты отменили.
Отар уверен, что гости ополчились против Ивлеевой, когда она впервые записала видео, в котором обратилась к общественности. Тогда она отметила, что на Западе такими красивыми артистами восхищаются, а в России это восприняли негативно. Настя заверила, что ей нравится, когда есть такое непринятие в обществе.
Кушанашвили отреагировал на слова блогерши. Он считает, что знаменитые гости отвернулись от Ивлеевой, когда поняли, что оказались в невыгодном положении.
«Я все успокоиться не могу: „Выходят наши красивые, подтянутые артисты“. Мы уже знали, кто там был, к тому моменту. Называть этих людей красивыми и подтянутыми — это аберрация зрения. И эти же красивые и подтянутые ее и швырнули в топку», — заявил журналист в своем Telegram-канале.
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Напомним, что потом Настя записала еще одно видеообращение, в котором уже извинилась за вечеринку. Однако это не уменьшило шквал критики в ее сторону.