Алла Пугачева поздравила живущего в Дубае зятя Марины Юдашкиной

Марина Юдашкина встретила Новый год с дочкой Галиной и семьей в Дубае. Она часто туда приезжает после смерти мужа Валентина Юдашкина. И 5 января в их семье настал праздник.
Муж Галины Петр Максаков отметил день рождения. Возлюбленная первой поздравила его в соцсети. Потом и теща посвятила ему теплые слова. Она рассказала, что в такой особенный день именинник их удивил.
«Сегодня день рождения нашего любимого зятя Петра! И он решил сделать нам сюрприз, поездка на каяках по Мангровым лесам! Очень красиво!» – написала Юдашкина.
Впервые в 2024 году вышла в Интернет Алла Пугачева. Она поздравила Петра в соцсети. Певица решила быть лаконичной. Не исключено, что она решила позвонить и лично сказать теплы слова имениннику.
«Поздравляем», – написала артистка.
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Напомним, что Примадонна приезжала в Москву на похороны модельера. Она много лет поддерживает дружескую связь с его семьей и следит за тем, какими растут его внуки.
Алла Пугачева поздравила друзей с важным событием. Фото: соцсети Марины Юдашкиной