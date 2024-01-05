Алла Пугачева поздравила живущего в Дубае зятя Марины Юдашкиной

Марина Юдашкина встретила Новый год с дочкой Галиной и семьей в Дубае. Она часто туда приезжает после смерти мужа Валентина Юдашкина. И 5 января в их семье настал праздник.

Муж Галины Петр Максаков отметил день рождения. Возлюбленная первой поздравила его в соцсети. Потом и теща посвятила ему теплые слова. Она рассказала, что в такой особенный день именинник их удивил.