Ургант рассказал, как его бабушка увидела голых Ширвиндта, Миронова и Захарова на пороге своей квартиры

Иван Ургант в декабре побывал в гостях у Александра Ширвиндта, который с сыном Михаилом снимает праздничное застолье. К ним также присоединился Игорь Золотовицкий. Они трапезничали и рассказывали истории из жизни. Ургант решил поделится легендой.
Он отметил, что эта история случилась в доме на улице Римского-Корсакова в Ленинграде, когда его еще не было на свете. Тогда его бабушка Нина была в браке с балетмейстером Кириллом Ласкари. Тогда примерно в 4 или 5 ночи к ним постучались домой. Когда артистка открыла дверь, то увидела троих мужчин без одежды.
«Она открывает дверь – и на пороге стоят голые Александр Ширвиндт, Андрей Миронов и Марк Захаров», — поделился телеведущий.
Он добавил, что бабушка рассказывала ему эту историю и использовала фразу: «Прикрыли хозяйство». Ведущий «Вечернего Урганта» отметил, что незваные гости заявили, что их ограбили и попросили пустить в дом, чтобы Кирилл нашел им одежду, тогда они смогут уехать домой на такси. А вот 89-летний Ширвиндт заверил, что все было иначе. Актер пояснил, что розыгрыш придумал Захаров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Когда мы с дрожащими хозяйствами не первой свежести стояли в дверях – то думали, что она упадет в обморок. Но она поразила нас – сказала: "Ну и что?"" — вспомнил Александр Анатольевич в видео на YouTube-канале Михаила Ширвиндта.
По его словам, они разделись в подъезде, а когда артистка их выгнала, то они вернулись обратно, но на батарее уже не было вещей. В конце видео Ширвиндт поблагодарил врачей и медперсонал, который о нем забюотился. Вскоре после съемок он попал в больницу, где провел некоторое время.