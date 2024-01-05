Ургант рассказал, как его бабушка увидела голых Ширвиндта, Миронова и Захарова на пороге своей квартиры

Иван Ургант в декабре побывал в гостях у Александра Ширвиндта, который с сыном Михаилом снимает праздничное застолье. К ним также присоединился Игорь Золотовицкий. Они трапезничали и рассказывали истории из жизни. Ургант решил поделится легендой.

Он отметил, что эта история случилась в доме на улице Римского-Корсакова в Ленинграде, когда его еще не было на свете. Тогда его бабушка Нина была в браке с балетмейстером Кириллом Ласкари. Тогда примерно в 4 или 5 ночи к ним постучались домой. Когда артистка открыла дверь, то увидела троих мужчин без одежды.