Умерла британская актриса Глинис Джонс, исполнившая роль Мэри Поппинс

Также он рассказал, что Джонс жила в последние годы в доме для престарелых. Именно там ее настигла смерть. Примечательно, что актриса прожила 100 лет. Она играла в мюзиклах и снялась в 60 кинокартинах.

В 1999 году вышел последний фильм с ее участием «Суперзвезда». Ее сын Гарет Форвуд тоже построил карьеру актера. Он умер в 2007 году.