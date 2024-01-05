Умерла британская актриса Глинис Джонс, исполнившая роль Мэри Поппинс

5 января стало известно, что умерла актриса Глинис Джонс. Она в свое время прославилась благодаря роли Мэри Поппинс. В ее копилке есть премия «Тони», а также она была номинанткой на «Оскар». Печальную новость о ее смерти сообщил менеджер звезды.
«Глинис Джонс, британская актриса, известная своей ролью иконы феминисток миссис Бэнкс в фильме 1964 года «Мэри Поппинс», умерла. Ей было 100 лет», – заявил он, передает канал CNN.
Также он рассказал, что Джонс жила в последние годы в доме для престарелых. Именно там ее настигла смерть. Примечательно, что актриса прожила 100 лет. Она играла в мюзиклах и снялась в 60 кинокартинах.
В 1999 году вышел последний фильм с ее участием «Суперзвезда». Ее сын Гарет Форвуд тоже построил карьеру актера. Он умер в 2007 году.