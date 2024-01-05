Резник заявил, что они с Паулсом создали певицу Вайкуле назло Пугачевой

Лайма Вайкуле раньше плотно сотрудничала с Раймондом Паулсом. Примечательно, что именно он для нее создал такие хиты, как «Вернисаж», «Еще не вечер». Но недавно певица раскритиковала композитора. Она также обвинила его в плагиате.

По ее словам Паулс брал западную музыку, а потом на нее накладывал латышский текст. С тех пор от их дружбы не осталось и следа. Композитор заверил, что не воспринимает ее серьезно и назвал слова исполнительницы бредом. Илья Резник заступился за друга.