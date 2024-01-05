Резник заявил, что они с Паулсом создали певицу Вайкуле назло Пугачевой

Лайма Вайкуле раньше плотно сотрудничала с Раймондом Паулсом. Примечательно, что именно он для нее создал такие хиты, как «Вернисаж», «Еще не вечер». Но недавно певица раскритиковала композитора. Она также обвинила его в плагиате.
По ее словам Паулс брал западную музыку, а потом на нее накладывал латышский текст. С тех пор от их дружбы не осталось и следа. Композитор заверил, что не воспринимает ее серьезно и назвал слова исполнительницы бредом. Илья Резник заступился за друга.
По словам артиста, Вайкуле к нему всегда относилась неблагодарно, но его удивило, что теперь она и на Раймонда нападает. Резник гордится тем, что знаком с ним. Более того, она рассказал, что именно он вместе с Паулсом создал Лайму как певицу. По словам поэта, они сделали это назло Примадонне. А теперь певицы крепко дружат.
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«Мы с Раймондом — соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», — разоткровенничался Резник, пишет «МК».