Daily Mail: 2024 год может стать последним для страдающего деменцией Брюса Уиллиса

В такое трудное время даже бывшая жена Деми Мур выложила кадры, которые раньше не показывала. Она показа семейные фото. Некоторые были сделаны на это Рождество.

Однако люди, которые близки к кругу общения звездной семьи рассказали, что 68-летний Брюс не может никого узнать и не говорит, а также не воспринимает речь окружающих. И его состояние становится все хуже.

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«Бывают хорошие и плохие дни, но в последние пару месяцев плохих дней гораздо больше, чем хороших», – утверждают источники «Состояние Брюса таково, что есть все основания считать – этот Новый год станет для него последним», – цитирует свой источник Daily Mail.

Напомним, что у Уиллиса три дочери от брака с Мур: Румер, Скаут и Таллула. В 2009 году он женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. У них тоже растут дочки: 11-летняя Мейбел и девятилетняя Эвелин.