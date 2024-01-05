Daily Mail: 2024 год может стать последним для страдающего деменцией Брюса Уиллиса

В 2023 году стало известно, что Брюс Уиллис болен. Он ушел из кино, когда ему поставили диагноз – деменция, а также «афазия». Теперь едти актера заботятся о нем. После Нового года дочь голливудской звезды Скаут выложила трогательную фотографию в Сеть.
В кадре она прильнула к торсу своего отца, который лежал в постели. Девушка с нежность смотрит на отца, который руками прикоснулся к ее голове. Поклонники заметили, что актер из фильма «Крепкий орешек» очень слаб.
В такое трудное время даже бывшая жена Деми Мур выложила кадры, которые раньше не показывала. Она показа семейные фото. Некоторые были сделаны на это Рождество.
Однако люди, которые близки к кругу общения звездной семьи рассказали, что 68-летний Брюс не может никого узнать и не говорит, а также не воспринимает речь окружающих. И его состояние становится все хуже.
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«Бывают хорошие и плохие дни, но в последние пару месяцев плохих дней гораздо больше, чем хороших», – утверждают источники
«Состояние Брюса таково, что есть все основания считать – этот Новый год станет для него последним», – цитирует свой источник Daily Mail.
Напомним, что у Уиллиса три дочери от брака с Мур: Румер, Скаут и Таллула. В 2009 году он женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. У них тоже растут дочки: 11-летняя Мейбел и девятилетняя Эвелин.
Брюс Уиллис с дочерью Скаут. Фото: соцсети Скаут Уиллис