Мария Аронова объяснила, почему содержит мужа: «Это честное отношение»

Актриса Мария Аронова всегда была востребована в кино и на театральной сцене. Но и в личной жизни она смогла обрести счастье. Сегодня звезда счастлива во втором браке с Евгением Фоминым, от которого родила дочь Серафиму. Также он заменил отца старшему сыну от первого брака Владиславу. Они вместе уже 20 лет, и Аронова не скрывает – в семье добытчиком и кормильцем является только она одна.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Муж уже давно принял решение посвятить себя семье и быту, ушел с работы. Аронова полностью обеспечивает его, дает деньги. Их с Фоминым это полностью устраивает, и она объяснила, почему так поступает.

«Это твое честное отношение к человеку, посвятившему себя семье. Кормилец всегда остается при кубышке, а тот, другой, фактически без всего», - рассказала журналу «Антенна-Телесемь» Мария.

За годы Аронова позволила мужу скопить капитал – она дает ему деньги, и убеждена, что на счете человека, посвятившего жизнь семье, должны лежать «хорошие денежки и принадлежать непосредственно ему и никому больше».