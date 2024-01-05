Ксения Собчак сообщила, что лишилась заработка в 15 млн рублей из-за «голой» вечеринки

Телеведущая и блогер Ксения Собчак кутила на скандальной «голой» вечеринке Насти Ивлеевой и угодила в «отмену». С ней отказались сотрудничать компании, у нее отменилось несколько корпоративов, так что случившееся ударило по ее карману. Насколько сильно, блондинка разоткровенничалась с подписчиками в своем Telegram-канале.

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Сумма недополученных гонораров впечатляющая. Она равна стоимости квартиры в столице. Но Ксения дала понять, что не это для нее главное.

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги - не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций», - написала звезда.

Собчак подчеркнула, что все могут ошибиться или упасть. Но не травить упавших надо, а проявлять, мол, человечность.