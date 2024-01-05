Певица Алсу призналась, что ей неприятны зазвездившиеся коллеги

Певица Алсу на сцене уже много лет, но до сих пор смущается, когда ее узнают на улицах. Об этом звезда рассказала в интервью сайту Aif.ru. Исполнительница хита «Зимний сон» считает себя не зазнавшейся артисткой, а достаточно скромной певицей.

Однако, некоторые коллеги оказались подвержены звездной болезни. И Алсу призналась, что наблюдать такое у окружающих ей не очень приятно.

«Мне было неприятно, когда я замечала ее признаки у коллег. Может, это связано с моим воспитанием, может, с моим характером. У кого-то есть стремление к узнаваемости, меня же она наоборот всегда смущала», - рассказала артистка.

Алсу уверяет, что никогда не пользовалась своей известностью ради собственной выгоды. И никогда не гналась за ней.

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