Певица Алсу призналась, что ей неприятны зазвездившиеся коллеги

Алсу стесняется своей узнаваемости. Фото: Global Look Press

Своей же популярностью она никогда не кичилась.

Певица Алсу на сцене уже много лет, но до сих пор смущается, когда ее узнают на улицах. Об этом звезда рассказала в интервью сайту Aif.ru. Исполнительница хита «Зимний сон» считает себя не зазнавшейся артисткой, а достаточно скромной певицей.

Однако, некоторые коллеги оказались подвержены звездной болезни. И Алсу призналась, что наблюдать такое у окружающих ей не очень приятно.

«Мне было неприятно, когда я замечала ее признаки у коллег. Может, это связано с моим воспитанием, может, с моим характером. У кого-то есть стремление к узнаваемости, меня же она наоборот всегда смущала», - рассказала артистка.

Алсу уверяет, что никогда не пользовалась своей известностью ради собственной выгоды. И никогда не гналась за ней.

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