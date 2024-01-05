Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый спровоцировал скандал своим заявлением про Сашу Бортич

Актер Никита Кологривый, сыгравший Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в новом интервью в «Подкасте №1» на YouTube упомянул про свою коллегу Сашу Бортич. Они вместе снимались в проекте «Игра на выживание». Кологривый порассуждал о том, что людям без профильного образования не стоит пытаться сделать карьеру, хоть у Бортич это и получилось.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования… Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его… Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — порассуждал Кологривый.

Вскоре Бортич разместила, как многие посчитали, ответ на заявление Кологривого.

«Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту», - написала актриса, опубликовав фото в черной балаклаве, закрывающей рот.

К слову, у Бортич действительно нет профильного образования, в кино она попала, участвуя в кастингах, сначала с эпизодов, затем смогла прославиться большими ролями, снялась в «Холопе». На реакцию актрисы подписчики поспешили тоже отреагировать. И не лестным для нее образом. Большинство солидарно с Кологривым, и Бортич не считают настоящей актрисой, якобы она играет саму себя.

Сам Кологривый имеет красный диплом ГИТИСа, который получил в 2018 году. Снялся в нескольких десятках проектов.