Шаляпин и Волочкова высказались о вечеринке Ивлеевой: «Мы остались самые святые артисты на всю страну»

Уже не первую неделю в светских кругах обсуждают вечеринку Насти Ивлеевой, гости которой теперь столкнулись с проблемами. Многие остались без концертов, как Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Анна Asti.

А вот Прохор Шаляпин не был на сканадальном вечере в клубе в Москве. Он знает, что случилось с его коллегами и решил посмеяться над ситуацией, найдя в ней плюсы для себя и Анастасии Волочковой, с которой отметит этот Новый год. На сцене Дома кино певец произнес шутку.