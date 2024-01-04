Шаляпин и Волочкова высказались о вечеринке Ивлеевой: «Мы остались самые святые артисты на всю страну»

Уже не первую неделю в светских кругах обсуждают вечеринку Насти Ивлеевой, гости которой теперь столкнулись с проблемами. Многие остались без концертов, как Лолита Милявская, Филипп Киркоров и Анна Asti.
А вот Прохор Шаляпин не был на сканадальном вечере в клубе в Москве. Он знает, что случилось с его коллегами и решил посмеяться над ситуацией, найдя в ней плюсы для себя и Анастасии Волочковой, с которой отметит этот Новый год. На сцене Дома кино певец произнес шутку.
«Скажи мне, кто твой друг – и я скажу, кто ты. Мы встретили с Анастасией Волочковой Новый год. И кто бы знал, кто бы гадал, что на фоне "голой вечеринки" мы с Настей остались самые святые артисты на всю страну. Непорочные», — с озорным выражением лица сказал Прохор.
Видео с высказывание артиста разлетелось по Сети. На него отреагировала балерина.
«Однозначно», – согласилась Волочкова.
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Напомним, что обычно Шаляпин часто становится героем ток-шоу. В обществе обсуждают его любовь к женщинам в возрасте. Волочкова также не раз оказывалась в центре скандалов, то демонстрируя шпагат в общественных местах, то представая в нетрезвом виде на публике.