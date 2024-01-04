Валерий Меладзе отменил концерты и прилетел в Москву после госпитализации отца

Валерий Меладзе вернулся в Москву. Об этом стало известно 4 января. Более того, певец отметил все свои ближайшие концерты. Оказалось, что в его семье после Нового года случилась беда.

Его отец попал в больницу в Подмосковье. Отмечается, что 90-летний мужчина находится в реанимации без сознания. Причиной тяжелого состояния Шота Константиновича стали последствия коронавируса, написала в своем Телеграм-канале Ксения Собчак.