Валерий Меладзе отменил концерты и прилетел в Москву после госпитализации отца

Валерий Меладзе вернулся в Москву. Об этом стало известно 4 января. Более того, певец отметил все свои ближайшие концерты. Оказалось, что в его семье после Нового года случилась беда.
Его отец попал в больницу в Подмосковье. Отмечается, что 90-летний мужчина находится в реанимации без сознания. Причиной тяжелого состояния Шота Константиновича стали последствия коронавируса, написала в своем Телеграм-канале Ксения Собчак.
«Валерий сразу же прилетел с гастролей, он все время с отцом», – подчеркнула журналистка.
Напомним, что Меладзе уехал из России в 2022 году. Он оскандалился во время выступления в Дубае после чего не давал концерты в Москве, а гастролировал только в Европе. Его брат Константин также больше не приезжает в Россию.
А вот жена Валерия Альбина Джанабаева живет в столице с детьми. После Нового года она делилась кадрами с курорта. По всей видимости, певица улетела на отдых с сыновьями и маленькой дочкой.
Валерий Меладзе всегда поддерживает родителей. Фото: соцсети Валерия Меладзе