Разин заявил, что Лолиту покарал Бог после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

Лолита Милявская недавно заявила, что привыкает быть домохозяйкой на пенсии. Она участвовала в вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала скандальной. Певица не только была там в откровенном наряде с чулками, но и вела себя очень раскованно, что не понравилось многим в обществе. Артистку вырезали из новогодних передач, а ее концерты отменились.

Теперь Андрей Разин прокомментировал ситуацию. Он уже конфликтовал с Лолитой. На этот раз продюсер признался, что проклял всех артистов, которые выступили в октября в «Крокус Сити Холле» на концерте, посвященному 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова.