Разин заявил, что Лолиту покарал Бог после участия в скандальной вечеринке Ивлеевой

Лолита Милявская недавно заявила, что привыкает быть домохозяйкой на пенсии. Она участвовала в вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала скандальной. Певица не только была там в откровенном наряде с чулками, но и вела себя очень раскованно, что не понравилось многим в обществе. Артистку вырезали из новогодних передач, а ее концерты отменились.
Теперь Андрей Разин прокомментировал ситуацию. Он уже конфликтовал с Лолитой. На этот раз продюсер признался, что проклял всех артистов, которые выступили в октября в «Крокус Сити Холле» на концерте, посвященному 50-летию со дня рождения Юрия Шатунова.
По словам Разина, для Димы Билана стало спасением то, что его не было на концерте, поэтому певец был в эфире на Новый год. При этом продюсер стал злорадствовать над тем, что у Лолиты теперь проблемы.
«А эту мегеру и проститутку Бог покарал, и она творчески умерла. А это, поверьте, страшнее даже, чем физически», — заявил Андрей в соцсети.
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Он редко сдерживается в эмоция и выражается крайне резко, из-за чего у него регулярно случаются конфликты с артистами.