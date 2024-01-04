Ксения Собчак назвала Рузиля Минекаева самым красивым актером из сериала «Слово пацана»: «Скулы породистые»

Ксения Собчак оказалась в числе тех россиян, кто посмотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это картина про группировки в Казани 80-х годов. Молодые актеры из сериала Жоры Крыжовникова мигом стали знаменитостями.

Телеведущая на этот раз поделилась впечатлениями после просмотракартины. По словам блондинки, ее впечатлил 24-летний Рузиль Минекаев, который сыграл юного хулигана Марата. Звезда заявила, что считает актера самым красивым.