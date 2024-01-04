Ксения Собчак назвала Рузиля Минекаева самым красивым актером из сериала «Слово пацана»: «Скулы породистые»

Ксения Собчак оказалась в числе тех россиян, кто посмотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это картина про группировки в Казани 80-х годов. Молодые актеры из сериала Жоры Крыжовникова мигом стали знаменитостями.
Телеведущая на этот раз поделилась впечатлениями после просмотракартины. По словам блондинки, ее впечатлил 24-летний Рузиль Минекаев, который сыграл юного хулигана Марата. Звезда заявила, что считает актера самым красивым.
«Скулы породистые, взгляд яростный — такой типаж «sexy brutal»…» — высказалась Собчак.
Она посчитала, что у Минекаева такое же мужское обаяние и привлекательность, какое было умолодого Владимира Машкова. Телеведущая пояснила, что худрук театра Табакова был «секс-символом», которому на улице не давали проходу фанаты.
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Напомним, что сам Рузиль признавался, что после выхода сериала почувствовал перемены в жизни. Теперь у него есть своя армия поклонников и даже многие узнают его на улицах.