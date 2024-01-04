Регина Тодоренко поделилась впечатлениями от победы в шоу «Аватар»: «Это был удивительный аттракцион»

Регина Тодоренко победила в шоу «Аватар», где скрывалась в образе Лисы. Ей удалось водить членов жюри за нос до последнего. Примечательно, что она устраивала такие номера, что ей удавалось прятать свою личность. Вокальные данные помогли телеведущей всех обманывать.
Теперь в соцсети она поделилась впечатлениями от триумфальной победы. Жена Влада Топалова решила, что теперь стала настоящей суперзвездой. Она также рассказала, что не раздумывая согласилась участвовать в проекте, когда с ней связались продюсеры.
«Сразу ввязалась в эту сумасшедшую авантюру. Мне так хотелось заглянуть в чудесный мир закулисья, в которое членам жюри вход запрещен. Поучаствовать в шоу с новейшими технологиями - это шанс на миллион, создать аватар лисы и управлять им - это вообще что-то невероятное!» – поделилась Регина.
«Это был удивительный аттракцион эмоций, музыки, танца, стендапа», – добавила она.
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Ведущий шоу Сергей Лазарев, к слову, предложил всех финалистов сделать победителями. Валерия Ланская, певица Мона, Арсений Бородин и Кирилл Туриченко были участниками шоу и до последнего обманывали членов жюри.