Регина Тодоренко поделилась впечатлениями от победы в шоу «Аватар»: «Это был удивительный аттракцион»

Регина Тодоренко победила в шоу «Аватар», где скрывалась в образе Лисы. Ей удалось водить членов жюри за нос до последнего. Примечательно, что она устраивала такие номера, что ей удавалось прятать свою личность. Вокальные данные помогли телеведущей всех обманывать.

Теперь в соцсети она поделилась впечатлениями от триумфальной победы. Жена Влада Топалова решила, что теперь стала настоящей суперзвездой. Она также рассказала, что не раздумывая согласилась участвовать в проекте, когда с ней связались продюсеры.