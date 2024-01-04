SHAMAN назвал слова Пугачевой об их разговоре на шоу «проявлением фанатской любви»

В минувшем году Алла Пугачева выставила пост, в котором ответила на нападки хейтеров. После того, как певица уехала из России, ее часто стали называть предательницей.
Однако в своей речи Примадонна отметила, что в свое время попросила Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, сказать одну фразу: «Вы еще обо мне услышите!» Долгое время артист, исполняющий хит «Я русский», не комментировал слова певицы. Но теперь он пояснил, что 10 лет назад сказал эту фразу в рамках шоу «Фактор А», где звезда была членом жюри.
Сейчас, имея успех, Дронов уже с гордостью вспоминает те слова и считает это проявлением определенной любви.
«Как говорится, пацан сказал — пацан сделал. Мне кажется это проявление фанатской любви. И я очень рад, что в рядах моих поклонниц прибыло», – заявил певец в программе «Культурный шок».
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Напомним, что ранее Иван Охлобыстин также прокомментировал ситуацию. Он рассказал, что именно Алла Борисовна мешала молодому артисту стать успешным и прогнала его с музыкального проекта. А Филипп Киркоров отмечал, что Примадонна сначала не хотела брать Дронова в шоу из-за внешности.