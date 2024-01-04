SHAMAN назвал слова Пугачевой об их разговоре на шоу «проявлением фанатской любви»

В минувшем году Алла Пугачева выставила пост, в котором ответила на нападки хейтеров. После того, как певица уехала из России, ее часто стали называть предательницей.

Однако в своей речи Примадонна отметила, что в свое время попросила Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, сказать одну фразу: «Вы еще обо мне услышите!» Долгое время артист, исполняющий хит «Я русский», не комментировал слова певицы. Но теперь он пояснил, что 10 лет назад сказал эту фразу в рамках шоу «Фактор А», где звезда была членом жюри.