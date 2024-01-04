Алсу рассказала, что после замужества ее перестали преследовать поклонники: «Автоматически отвалились и ликвидировались»

Алсу дала редкое интервью. Она с 15 лет выступает на сцене, поэтому знает все о популярности. Однако певица заверила, что избегала звездной болезни. Артистка училась в Лондоне, где никто не знал о ее звездном статусе.

По ее словам, она проживала сразу две жизни. Ей удавалось учится в школе и общаться с подругам, а также устраивать концерты с многотысячной аудиторией. И потом ее стали преследовали фанаты. Звезда отметила, что с поклонниками мужского пола были неприятные моменты.