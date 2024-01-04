Алсу рассказала, что после замужества ее перестали преследовать поклонники: «Автоматически отвалились и ликвидировались»

Алсу дала редкое интервью. Она с 15 лет выступает на сцене, поэтому знает все о популярности. Однако певица заверила, что избегала звездной болезни. Артистка училась в Лондоне, где никто не знал о ее звездном статусе.
По ее словам, она проживала сразу две жизни. Ей удавалось учится в школе и общаться с подругам, а также устраивать концерты с многотысячной аудиторией. И потом ее стали преследовали фанаты. Звезда отметила, что с поклонниками мужского пола были неприятные моменты.
«Случались и неприятные моменты, немного даже маниакальные, когда действительно было немного страшно. Наверное, это были не совсем психически здоровые люди, они воображали себе что-то, что не являлось реальностью.
Помню, что было очень неприятно. Но как-то все это прошло... А потом я вышла замуж, и все поклонники мужского пола сами автоматически отвалились и ликвидировались. С тех пор никто себе уже ничего не позволял», – пояснила Алсу, пишет «АиФ».
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Напомним, что певица уже 17 лет состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У пары растут дети: 17-летняя дочь Сафина, 15-летняя Микелла и семилетний Рафаэль. Младшего наследника артистка скрывает. Она не показывает его лицо. Алсу отметила, что у ее наследников разный музыкальный вкус.