Зураб Церетели признался, что дожил до 90 лет благодаря генам

Скульптор Зураб Церетели 4 января отметил свой юбилей. Он рассказал в интервью, что уже по-традиции отмечает день рождения в кругу родных. Народный художник живет на даче в Переделкино.

Там у него находится мастерская, в которой он продолжает работать в свои 90 лет. Примечательно, что у него и теперь много планов на будущее. Журналистам именинник раскрыл свой секрет долголетия. Он напомнил, что его отец почти дожил до 100 лет.