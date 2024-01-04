Зураб Церетели признался, что дожил до 90 лет благодаря генам

Скульптор Зураб Церетели 4 января отметил свой юбилей. Он рассказал в интервью, что уже по-традиции отмечает день рождения в кругу родных. Народный художник живет на даче в Переделкино.
Там у него находится мастерская, в которой он продолжает работать в свои 90 лет. Примечательно, что у него и теперь много планов на будущее. Журналистам именинник раскрыл свой секрет долголетия. Он напомнил, что его отец почти дожил до 100 лет.
«Может, и я дожил до 90 лет благодаря генам, полученным от родителей. А может, потому что ещё много есть идей, которые надо успеть воплотить в жизнь. В любом случае мой ответ, как человека верующего, секрет долголетия в том, чтобы жить с верой, с любовью к людям и к своему делу», – поделился Церетели, пишет KP.RU.
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Напомним, что художник состоял в браке с княжной Инессой Андроникашвили. Их дочка Елизавета стала художницей и искусствоведом. У Церетели выросли внуки Зураб и Василий, а теперь растут правнуки: Александр, Николай, Филипп и Мария.