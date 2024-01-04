Дочь Агутина и Варум прилетела в Россию из США вместе с женихом-иностранцем

Анжелика Варум и Леонид Агутин каждый год поздравляют дочку Елизавету-Марию с днем рождения в соцсетях. Видятся они редко, так как их наследница живет в США. Она росла в Майами под присмотром дедушки Юрия Варум.
Но теперь у 24-летней дочки супругов уже есть американское гражданство. Она также строит карьеру певицы. Недавно Елизавета-Мария прилетела в Россию к родителям. Она привезла с собой бойфренда-американца Джона, с которым у нее завязались отношения не так давно.
В соцсети дочка Агутина выложила фото с возлюбленным. Она показала, что тепло оделась, так как родина встретила ее настоящими русскими морозами. Примечательно, что ранее родители девушки рассказывали, что стараются не вмешиваться в личную жизнь наследницы.
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Они лишь присматривают за наследницей на расстоянии. Леонид также отмечал, что готов поломать ноги тому, кто обит его дочку. А в остальном певец готов помогать Елизавете-Марии. Пока она сама сбя обеспечивает и часто подрабатывает.
Елизавета-Мария Варум-Агутин приехала с бойфрендом в Россию. Фото: соцсети Елизаветы-Марии Варум-Агутин