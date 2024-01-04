Дочь Агутина и Варум прилетела в Россию из США вместе с женихом-иностранцем

Анжелика Варум и Леонид Агутин каждый год поздравляют дочку Елизавету-Марию с днем рождения в соцсетях. Видятся они редко, так как их наследница живет в США. Она росла в Майами под присмотром дедушки Юрия Варум.

Но теперь у 24-летней дочки супругов уже есть американское гражданство. Она также строит карьеру певицы. Недавно Елизавета-Мария прилетела в Россию к родителям. Она привезла с собой бойфренда-американца Джона, с которым у нее завязались отношения не так давно.