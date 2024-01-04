Актриса Муцениеце улетела на курорт, оставив детей с мачехой и Прилучным

Агата Муцениеце работала до самого Нового года. У нее были выступления в кабаре театре в Москве. А вот после новогодней ночи актриса покинула Россию. Она улетела отдыхать на экзотический курорт.
Артистка впервые за долгое время захотела отдохнуть без детей и даже подруг. Она стала делится кадрами с печаного побережья. Звезда проводит каникулы уединенно с книгой в руках и красивым видом на океан.
На этот раз сын Агаты Тимофей и дочка Мия остались со своим отцом Павлом Прилучным. У актера уже есть новая семья. Он строит отношения с Зепюр Брутян. У супругов растет сын Микаэль. Новый год они встретили в своем большо доме у камина. А вот спустя несколько дней звездная семья улетела на отдых.
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Они решили провести время на море. Дети уже давно подружились с мачехой и порой нянчатся с маленьким братом. Прилучный отметил, что они уже повзрослели.
Тимофей и Мия Прилучные путешествуют с папой. Фото: соцсети Павла Прилучного