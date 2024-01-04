Актриса Муцениеце улетела на курорт, оставив детей с мачехой и Прилучным

Агата Муцениеце работала до самого Нового года. У нее были выступления в кабаре театре в Москве. А вот после новогодней ночи актриса покинула Россию. Она улетела отдыхать на экзотический курорт.

Артистка впервые за долгое время захотела отдохнуть без детей и даже подруг. Она стала делится кадрами с печаного побережья. Звезда проводит каникулы уединенно с книгой в руках и красивым видом на океан.