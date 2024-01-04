Виктория Боня заболела после ретрита на Коста-Рике

Виктория Боня много путешествует. И на Новый год она устроила опасный ретрит. Бывшая участница «Дома-2» побывала на Коста-Рике с дочкой Анджелиной, бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом и нынешним бойфрендом Русланом Гасановым. Однако сразу после поездки телеведущая заболела.
«Лежу, не вставая», — заявила светская львица.
Она призналась, что от нее улетела дочка. А вот звезда продолжает лечение.
Пока Виктория не собирается прилетать в Монако. Все больше времени телеведущая проводит в Дубае. Она не скрывает, что там нравится и ее наследнице, поэтому они думают о переезде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Напомним, что Боня в 2023 году сделала пластическую операцию в США. Она решила изменить разрез глаз и омолодить лицо. Несколько месяцев бывшая звезда телестройки скрывала лицо. Потом она призналась, что не подозревала, что у нее будут такие осложнения после операции у знаменитого хирурга.