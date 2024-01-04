Виктория Боня заболела после ретрита на Коста-Рике

Виктория Боня много путешествует. И на Новый год она устроила опасный ретрит. Бывшая участница «Дома-2» побывала на Коста-Рике с дочкой Анджелиной, бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом и нынешним бойфрендом Русланом Гасановым. Однако сразу после поездки телеведущая заболела.

«Лежу, не вставая», — заявила светская львица.

Она призналась, что от нее улетела дочка. А вот звезда продолжает лечение.