Выступление Леры Кудрявцевой и Кати Гордон вырезали из «Песни года»

Лера Кудрявцева не так давно запела. Она уже выпустила несколько песен с подругой Катей Гордон, которая является адвокатом. И свой трек «Дамы за 30» они презентовали на «Песне года», съемки которой были в декабре.
Однако из эфира их выступление вырезали. Лера предстала лишь в роли ведущей фестиваля. Примечательно, что в зале была ее пятилетняя дочка Мария. А певец Сергей Лазарев подшучивал над своей подругой, сравнивая ее вокал с пением Бузовой. Звезда не стала комментировать то, что ее музыкальный номер убрали.
А вот Гордон заявила, что собиралась молчать, но ей стали часто задавать вопросы о случившемся. Юрист призналась, что номер вырезали из-за нее. Блондинка рассказала, что у нее давно начались проблемы с телеканалом, поэтому она перестала ходить на разные шоу.
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Катя уверена, что просто была применена цензура со стороны руководства, поэтому ее выступление на «Песне года» с Лерой вырезали.