Выступление Леры Кудрявцевой и Кати Гордон вырезали из «Песни года»

Лера Кудрявцева не так давно запела. Она уже выпустила несколько песен с подругой Катей Гордон, которая является адвокатом. И свой трек «Дамы за 30» они презентовали на «Песне года», съемки которой были в декабре.

Однако из эфира их выступление вырезали. Лера предстала лишь в роли ведущей фестиваля. Примечательно, что в зале была ее пятилетняя дочка Мария. А певец Сергей Лазарев подшучивал над своей подругой, сравнивая ее вокал с пением Бузовой. Звезда не стала комментировать то, что ее музыкальный номер убрали.