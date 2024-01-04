Певица Светлана Лазарева рассказала о смерти своей мамы

Добавим, что мама звезды сначала рудилась в ДК, а потом создала сама эстрадно-духовой оркестр. Ее жизнь была связана с творчеством. Многие знали также как солистку оркестра «Вдохновение». В ее копилке множество побед на творческих конкурсах не только российских, но и международных.

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Она была в браке с заслуженным работником культуры Юрием Ивановичем. Они вместе занимались музыкой и внесли свой вклад в культуру подмосковного поселка Пригородный. Светлана в свою очередь построила карьеру певицы.