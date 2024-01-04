Певица Светлана Лазарева рассказала о смерти своей мамы

Светлана Лазарева 3 января рассказала, что у нее в семье случилась трагедия. У 61-летней артистки умерла ее мама Евгения Лазарева. Она выложила фото, на котором запечатлена ее родительница. Праздники были омрачены смертью близкого человека.
«Мама, ты всегда со мною будешь. Лети легко, Бог милостив. Благодарю тебя, мамочка, за всё. Тебя больше нет рядом, на этой земле, но ты всегда в моем сердце. Царствие небесное рабе божьей Евгении», — написала Светлана.
Добавим, что мама звезды сначала рудилась в ДК, а потом создала сама эстрадно-духовой оркестр. Ее жизнь была связана с творчеством. Многие знали также как солистку оркестра «Вдохновение». В ее копилке множество побед на творческих конкурсах не только российских, но и международных.
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Она была в браке с заслуженным работником культуры Юрием Ивановичем. Они вместе занимались музыкой и внесли свой вклад в культуру подмосковного поселка Пригородный. Светлана в свою очередь построила карьеру певицы.
Евгения Лазарева посвятила жизнь музыке. Фото: соцсети Светланы Лазаревой