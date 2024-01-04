Друг автора КВН Станислава Агафонова заявил, что причиной его смерти стал инфаркт миокарда

3 января стало известно, что умер Станислав Агафонов, который был известным автором КВН. 40-летний артист на новогодние праздники уехал из Москвы. Его смерть для всех стала настоящей неожиданностью. Друг звезды Михаил Зубков рассказал, что стало причиной смерти. Он подчеркнул, что Станислав не болел.
«Это случилось неожиданно. Он был на отдыхе. Причина смерти установлена медицинским заключением. Это инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история», — поделился Михаил, пишет «Пятый канал».
Пока родные решают, как транспортировать тело артиста в Москву. После этого будет сообщено о месте и дате прощания с Агафоновым. Международный союз КВН в соцсети опубликовал сообщение, в котором просит оказать финансовую помощь семье артиста.
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Напомним, что финалист шоу «Comedy Баттл» был в браке с Анастасией Жуковой, которая играла за команду КВН «Раисы». У супругов родились сыновья: Захар и Лука. Поклонники выражают свои соболезнования родным знаменитости.