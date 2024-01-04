Друг автора КВН Станислава Агафонова заявил, что причиной его смерти стал инфаркт миокарда

Пока родные решают, как транспортировать тело артиста в Москву. После этого будет сообщено о месте и дате прощания с Агафоновым. Международный союз КВН в соцсети опубликовал сообщение, в котором просит оказать финансовую помощь семье артиста.

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Напомним, что финалист шоу «Comedy Баттл» был в браке с Анастасией Жуковой, которая играла за команду КВН «Раисы». У супругов родились сыновья: Захар и Лука. Поклонники выражают свои соболезнования родным знаменитости.