Кологривый высказался об отсутствии актерского образования у коллег: «Типа хотят прийти, как Бортич»

Никита Кологривый после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» переживает волну популярности. С ним в этом проекте снимались юные актеры, а также еще неизвестные коллеги.
И теперь он признался, что молодые актеры, с которыми ему довелось работать, теперь переживают звездную болезнь из-за свалившейся популярности. Никита подверг критике коллег, которые не получили актерского образования, но все же снимаются в кино. Он сравнил это с женидьбой без любви.
«Они не понимают, что для меня главное — авторитет среди профессиональных людей… у продюсеров. Как говорил один старый дядька, лучше начинать с лакеев и заканчивать королями, чем наоборот», – заявил актер.
В этом интервью Кологривый упомянул Александру Бортич, которая снималась в фильмах «Я худею» и «Про любовь». Он дал понять, что актера попала на экраны не благодаря таланту.
«Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — высказался артист в эфире «Подкаста №1» на YouTube.
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К слову, о его словах узнала сама актриса. Она выложила фото, на котором предстала в балаклаве на улице. Саша решила едко ответить коллеге, но не упоминала его имя.
«Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту», – написала звезда.