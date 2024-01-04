Кологривый высказался об отсутствии актерского образования у коллег: «Типа хотят прийти, как Бортич»

Никита Кологривый после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» переживает волну популярности. С ним в этом проекте снимались юные актеры, а также еще неизвестные коллеги.

И теперь он признался, что молодые актеры, с которыми ему довелось работать, теперь переживают звездную болезнь из-за свалившейся популярности. Никита подверг критике коллег, которые не получили актерского образования, но все же снимаются в кино. Он сравнил это с женидьбой без любви.