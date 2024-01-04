Равшана Куркова призналась, что мечтала о детях: «Мое материнство намоленное, долгожданное»

Равшана Куркова обычно не говорит про личную жизнь. Однако в 2023 году она сообщила, что снова стала мамой. теперь актриса растит сына Гаспара, которому три года, а также девятимесячную малышку Самиру. В интервью артистка рассказывала, что пережила выкидыш, когда была в первом браке.

Для нее это была трагедия. После этого актриса не оставляла мечты о детях. Она отметила, что стать хорошей мамой очень сложно, поэтому уже после рождения сына звезда поняла, что это проверка на все.