Равшана Куркова призналась, что мечтала о детях: «Мое материнство намоленное, долгожданное»

Равшана Куркова обычно не говорит про личную жизнь. Однако в 2023 году она сообщила, что снова стала мамой. теперь актриса растит сына Гаспара, которому три года, а также девятимесячную малышку Самиру. В интервью артистка рассказывала, что пережила выкидыш, когда была в первом браке.
Для нее это была трагедия. После этого актриса не оставляла мечты о детях. Она отметила, что стать хорошей мамой очень сложно, поэтому уже после рождения сына звезда поняла, что это проверка на все.
«Каким бы ты ни был родителем, ребенку всегда будет, что тебе предъявить, к этому тоже надо быть готовым», – поделилась она.
Также Равшана дала совет всем родителям. Она подчеркнула, что к детям надо прислушиваться и уважать их. Актриса не скрывает, что может называть себя настоящей «мамшкой». Она даже берет наследников с собой на съемки. В интервью артистка рассказала, что стала мамой уже осознанно и видит в этом плюсы.
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«Я очень хотела детей, мое материнство намоленное, долгожданное. А когда родительство осознанное, то ты готов к нему физически, морально, материально, психологически. Я благодарна и наслаждаюсь этим моментом каждый день, хотя, как мы знаем, дни бывают в жизни очень разные…» — цитирует Куркову журнал «ОК!».