Сыгравший Кащея в «Слове пацана» Никита Кологривый признался, что не смотрел сериал

29-летний актер Никита Кологривый обрел бешеную популярность после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сыграл одного из главных персонажей в проекте – лидера группировки универсамовских пацанов. Сериал полюбился миллионам зрителей, но сам Кологривый его до сих пор не посмотрел.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В подкасте «Без сменки» Кологривый признался, что для него играть Кащея было несложно. И сама роль не стала чем-то особенным для него как для актера.

«Я считаю, что этого персонажа мне делать легко. Для меня не имеет цены этот персонаж, потому что я и так этот Кащей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие от Вани Янковского или еще кого-то. Поэтому видно, кто действительно знает, что это за жизнь, а кто играет», - заявил актер.

Ценнее в его личном рейтинге такие роли, как, например, Емеля в сказке «По щучьему велению». Также за плечами Кологривого – десятки ярких ролей в кино.