Газманов – о пении Загитовой и Трусовой: «Важно не то, что они поют, а насколько это получается»

Народный артист России Олег Газманов признался, что нормально относится к стремлению спортсменов проявляться на музыкальном поприще. Среди таких – фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова. Первая на днях выпустила песню «Я не кукла», вторая – весной прошлого года выступила с певицей Юлией Зиверт, исполнив дуэтом ее хит.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Газманов не видит ничего предосудительного в этих начинаниях. И поддерживает спортсменок в их намерениях, о чем сообщил сайту РИА «Новости».