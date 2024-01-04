Газманов – о пении Загитовой и Трусовой: «Важно не то, что они поют, а насколько это получается»

Народный артист России Олег Газманов признался, что нормально относится к стремлению спортсменов проявляться на музыкальном поприще. Среди таких – фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова. Первая на днях выпустила песню «Я не кукла», вторая – весной прошлого года выступила с певицей Юлией Зиверт, исполнив дуэтом ее хит.
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Газманов не видит ничего предосудительного в этих начинаниях. И поддерживает спортсменок в их намерениях, о чем сообщил сайту РИА «Новости».
«Важно не то, что они поют, а насколько это получается. Пока я не видел, чтобы кто-то из профессиональных спортсменок стал бы зарабатывать пением. Если это на уровне того, что человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен», - высказался Газманов.