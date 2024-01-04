Рудковская заговорила про новую госпитализацию Плющенко: «Седьмая операция на позвоночнике»

Продюсер Яна Рудковская вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, занимаются не только развитием школы фигурного катания, но и постановкой ледовых шоу. В проекте принимает участие и сам чемпион. Однако, на нынешних новогодних каникулах он катается меньше. Оказалось, что старая травма позвоночника, которая приключилась со спортсменом еще много лет назад, снова дала о себе знать. Он перенес несколько операций, и ему вновь предстоит госпитализация.

«Плющенко сам катается в шоу, но меньше — он травмирован, катался на уколах и, видимо, скоро будет ложиться на серьезную операцию на спине. Седьмая операция на позвоночнике», — рассказала Рудковская сайту «Спорт-Экспресс».

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Напомним, Плющенко 41 год, за его плечами четыре Олимпиады, два «золота» и два «серебра». Также он трехкратный чемпион мира. Сегодня в браке с Рудковской фигурист воспитывает двоих детей, также у него есть сын Егор от первой супруги Марии Ермак.