Катя Лель рассказала, что песню «Мой мармеладный» Максим Фадеев хотел уничтожить

Звезда 90-х Катя Лель и ее хит «Мой мармеладный» переживают новую волну популярности. Блогеры со всего света в соцсетях постят липсинги, нарядившись в шапки-ушанки и меховые одежды. Благодаря такому всплеску интереса к песне трек в ноябре прошлого года оказался на третьем месте в топ-50 трендов на Spotify, обогнав многие мировые музыкальные шедевры.

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«Мой мармеладный» вышел в 2004 году, но, оказалось, трек мог так и не добраться до релиза. Оказалось, что автор, продюсер Кати Лель Макс Фадеев был против того, чтобы выпускать песню. Об этом поведала сама исполнительница.

«Макс мне звонит и я слышу: «Меня эта песня раздражает, она дурацкая, я напишу лучше в сто раз, давай уничтожим ее». Я говорю: «Стоп, дай мне два дня, если она также будет раздражать, мы ее очень легко удалим. Но, а если эта песня всей нашей жизни?», - поведала звезда Яне Чуриковой в интервью на YouTube.

И оказалась права. Сегодня спустя 20 лет эта песня реально воспринимается публикой как главная в творчестве артистки. Благодаря новому взлету Лель смогла поднять гонорар на свои выспуления в новогодние праздники в несколько раз.