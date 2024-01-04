Оскандалившаяся Настя Ивлеева уже неделю не выходит на связь

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева пропала из соцсетей. Хотя всегда была активно – это ее «работа». Поклонники бьют тревогу, поскольку любимица не выходит на связь уже несколько дней.

Ее последняя активность – предновогодняя. 27 декабря она разместила длинное видео с извинениями и слезами, в котором просит прощения за «голую» вакханалию в московском клубе в начале декабря, после которой ей и еще нескольким участникам прилетела «отмена». Девушка лишилась нескольких контрактов, тусовка больно ударила по карману. ФНС начало проверки законности получения доходов и взыскания недоуплаченных налогов. ВИдимо, в такой ситуации она решила, что сейчас молчание - золото.

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30 декабря она отреагировала на события в Белгороде и пропала. Куда именно исчезла Ивлеева, сейчас пытаются разобраться фанаты. Многие россияне же, оказалось, благодарны звезде соцсетей за Новый год без Киркорова, Анны Асти, Глюкозы – этих звезд тоже настигла «отмена» за досуг на той самой вечеринке.