Шахназаров об извинениях Ивлеевой после вечеринки: «Это был плач по деньгам, не верю этим слезам на камеру»

Вечеринка телеведущей и блогерши Насти Ивлеевой отгремела две недели назад. Шума сие мероприятие наделало столько, что желающие высказаться по этому поводу находятся до сих пор.

Вероятно, еще не все оргвыводы сделаны после вечеринки, которая затронула слишком много аспектов и задела столь заметное число граждан.

Высказаться по поводу вечеринки, а точнее, по поводу извинений, которые после принесла Анастасия Ивлеева, решил и журналист Михаил Шахназаров. Он дал понять, что не считает раскаяние Ивлеевой искренним. По мнению, Шахназарова, единственное, о чем, действительно, переживает устроительница скандального мероприятия, это деньги.

«Это был плач по деньгам, а не извинения. Не верю этим слезам на камеру. Она в том же ряду недобросовестных блогеров, только замыкает его. Эти люди сознательно уродовали нашу молодежь. Какие у Ивлеевой таланты? Она поет? Пишет? Способна связно говорить? Но она стала кумиром миллионов…» - высказался Михаил Шахназаров.

По материалам проекта «Полный абзац» на RuTube

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