Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Петр Черняев

Умер известный актер Петр Черняев. Петра Черняева не стало 2 января 2024 года, он скончался на 71-м году жизни. Причина смерти Петра Черняева не уточняется.

В соцсетях коллеги и ученики Петра Черняева скорбят о его кончине, вспоминая, каким прекрасным и талантливым человеком он был.

Интересно, что в кино Черняев начал сниматься, когда ему было уже практически пятьдесят лет, с 2002 года. При этом, его фильмография насчитывает порядка 140 картин. Наиболее известные фильмы, в которых снимался Петр Черняев, это - «День выборов», «Жена Сталина», сериалы «Универ», «Интерны», «Метод Лавровой», «Глухарь», «Склифосовский», «Шифр», «По законам военного времени», «Годунов».

Последней работой Петра Черняева в кино стала военная драма «Танки брода не ищут». Премьера картины состоится в 2024-м году.

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