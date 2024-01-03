Валдис Пельш ответил на предложение Юлианны Карауловой провести шоу «Угадай мелодию»: «Идите в свой «Миллионер»

Певица и ведущая шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером» Юлианна Караулова стала одной из участницей другой популярной программы канала - «Угадай мелодию», которую много лет ведет Валдис Пельш.

Валдис Пельш на протяжении программы пытался задеть Юлианну Караулову, которая явно стремилась выиграть в шоу. В какой-то момент Юлианна решилась ответить коллеге, заявив, что запросто могла бы занять его место.

«Я, в принципе, могу провести за вас выпуск», - сказала Юлианна Караулова Валдису Пельшу.

Тот от такой неслыханной дерзости слегка опешил и тут же объявил, куда Юлианна может направляться.

«Нет, Юлианна, идите в свой «Миллионер», - ответил Пельш.

Дерзкая певица посоветовала Валдису Пельшу бояться, ведь она уже здесь!

Но в финале программы телеведущие обнялись и поздравили телезрителей с Новым годом.

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