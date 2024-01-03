Александр Васильев рассказал, чем украшена новогодняя елка в его квартире в Париже

Историк моды, писатель и бывший ведущий программы Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев еще и известный коллекционер. В его парижской квартире много картин и антиквариата.

Судя по всему, именно в Париже Александр Васильев проводит эти новогодние дни. В микроблоге он похвастался винтажными игрушками, которыми украшена рождественская елка в его парижской квартире.