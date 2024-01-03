Александр Васильев рассказал, чем украшена новогодняя елка в его квартире в Париже

Историк моды, писатель и бывший ведущий программы Первого канала «Модный приговор» Александр Васильев еще и известный коллекционер. В его парижской квартире много картин и антиквариата.
Судя по всему, именно в Париже Александр Васильев проводит эти новогодние дни. В микроблоге он похвастался винтажными игрушками, которыми украшена рождественская елка в его парижской квартире.
Винтажная елка в парижской квартире Александра Васильева. Фото: соцсети Александра Васильева
«Моя елка в парижской квартире украшена старинными русскими игрушками, дождиком, бусами, шарами, флажками! В моей коллекции множество дореволюционных игрушек из ваты, они самые ценные и особенно почитаются собирателями новогодних украшений», - поделился Александр Васильев.
Интерьер квартиры Александра Васильева в Париже. Фото: соцсети Александра Васильева
Кстати, на днях в эфир Первого канала после паузы почти в два года вернулась программа «Модный приговор». Без Александра Васильева. Из прежнего состава ведущих в шоу осталась только эксперт моды Эвелина Хромченко.