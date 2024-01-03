Яна Поплавская во второй раз стала бабушкой: «Мы нашли под елкой маленькую девчонку»

56-летняя звезда кино Яна Поплавская, которую большинство поклонников помнит по роли Красной Шапочки в фильме времен СССР, сообщила в телеграм-канале о новогоднем чуде.
В семье Яны Поплавского в эти дни произошло пополнение. На свет появилась внучка звезды. Бабушкой во второй раз Яну Поплавскую сделал ее старший сын Клим.
В телеграм-канале Яна Поплавская разместила семейный снимок, на котором запечатлены молодые родители и их новорожденная малышка.
«Тяжело было держаться и молчать, но теперь уже можно! А мы нашли под елкой маленькую девчонку. Решили внучкой назвать! Теперь у нас полный счастливый набор. Поздравляю Клима и Женю, они самые счастливые родители!» - написала Яна Поплавская.
Сын Яны Поплавской Клим с женой и дочкой. Фото: телеграм-канал Яны Поплавской
Напомним, девочка - второй ребенок сына Яны Поплавской Клима и его супруги. Летом 2020 года пара стала родителями впервые, подарив Яне Поплавской первого внука. Мальчика назвали Иларием.