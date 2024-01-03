Навка вышла в свет с дочкой от Жулина и наследницей от Пескова в компании своей мамы

Татьяна Навка отметила Новый год в кругу семьи. Вместе с дочерьми она появилась на светском рауте. В своем микроблоге фигуристка поделилась свежим фото, на котором показала три поколения своей семьи. Олимпийская чемпионка в танцах на льду вывела в свет старшую дочку Сашу от первого мужа Александра Жулина и младшую Надежду от Дмитрия Пескова. Примечательно,что компанию им составила мама Татьяны Навки Раиса, которая выглядит очень молодо и свежо.

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Татьяна Навка отдала предпочтение элегантному вечернему платью с пайетками и жакету. Ее образ дополнили туфли-лодочки на шпильке и утонченная укладка — локоны фигуристка собрала в пучок. Старшая дочка олимпийской чемпионки примерила платье-сорочку с кокетливыми перчатками, а младшая Надя покрасовалась в белоснежном бальном платье и в туфельках с блестками.