Навка вышла в свет с дочкой от Жулина и наследницей от Пескова в компании своей мамы

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Фигуристка показала три поколения своей семьи.

Татьяна Навка отметила Новый год в кругу семьи. Вместе с дочерьми она появилась на светском рауте. В своем микроблоге фигуристка поделилась свежим фото, на котором показала три поколения своей семьи. Олимпийская чемпионка в танцах на льду вывела в свет старшую дочку Сашу от первого мужа Александра Жулина и младшую Надежду от Дмитрия Пескова. Примечательно,что компанию им составила мама Татьяны Навки Раиса, которая выглядит очень молодо и свежо.

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Татьяна Навка отдала предпочтение элегантному вечернему платью с пайетками и жакету. Ее образ дополнили туфли-лодочки на шпильке и утонченная укладка — локоны фигуристка собрала в пучок. Старшая дочка олимпийской чемпионки примерила платье-сорочку с кокетливыми перчатками, а младшая Надя покрасовалась в белоснежном бальном платье и в туфельках с блестками.

Татьяна Навка с мамой Раисой и дочками Сашей и Надей. Фото: соцсети, скриншот

«От женской части нашей семьи мы хотим поздравить и пожелать вам, чтобы в этом году Дракон, который скоро вступит в свои права, нейтрализовал негативную энергию високосного года и нас впереди ждал успешный, добрый, позитивный, мирный, хороший и плодотворный год. Будьте счастливы! 

И чтобы начало вашего года было ярким и волшебным, рекомендую посетить наши сказки! 

В Москве на «Вечера на Хуторе »билеты уже заканчиваются, остались практически единицы, поэтому успейте забрать последние! Кто не успел, тот опоздал. 

Также не упустите возможность увидеть наши волшебные сказки в Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре!» - отметила Татьяна Навка.

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