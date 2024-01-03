Навка вышла в свет с дочкой от Жулина и наследницей от Пескова в компании своей мамы

Татьяна Навка отметила Новый год в кругу семьи. Вместе с дочерьми она появилась на светском рауте. В своем микроблоге фигуристка поделилась свежим фото, на котором показала три поколения своей семьи. Олимпийская чемпионка в танцах на льду вывела в свет старшую дочку Сашу от первого мужа Александра Жулина и младшую Надежду от Дмитрия Пескова. Примечательно,что компанию им составила мама Татьяны Навки Раиса, которая выглядит очень молодо и свежо.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Татьяна Навка отдала предпочтение элегантному вечернему платью с пайетками и жакету. Ее образ дополнили туфли-лодочки на шпильке и утонченная укладка — локоны фигуристка собрала в пучок. Старшая дочка олимпийской чемпионки примерила платье-сорочку с кокетливыми перчатками, а младшая Надя покрасовалась в белоснежном бальном платье и в туфельках с блестками.
Татьяна Навка с мамой Раисой и дочками Сашей и Надей. Фото: соцсети, скриншот
«От женской части нашей семьи мы хотим поздравить и пожелать вам, чтобы в этом году Дракон, который скоро вступит в свои права, нейтрализовал негативную энергию високосного года и нас впереди ждал успешный, добрый, позитивный, мирный, хороший и плодотворный год. Будьте счастливы!
И чтобы начало вашего года было ярким и волшебным, рекомендую посетить наши сказки!
В Москве на «Вечера на Хуторе »билеты уже заканчиваются, остались практически единицы, поэтому успейте забрать последние! Кто не успел, тот опоздал.
Также не упустите возможность увидеть наши волшебные сказки в Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре!» - отметила Татьяна Навка.