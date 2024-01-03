Рудковская позвала Киркорова на шоу после скандала с Ивлеевой: «Почему я должна его не приглашать? Говорить: «Галя, у нас отмена?»

Яна Рудковская рассказала о том, почему она пригласила поп-короля сцены Филиппа Киркорова и Диму Билана на ледовое шоу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Таким образом, музыкальный продюсер решила поддержать давних друзей, которые влипли в малоприятную историю после того, как пришли на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой.

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Сама Яна Рудковская дала понять, что тоже могла на ровном месте получить народный гнев, если бы появилась в гостях у блогерши. При этом бизнесвумен и подумать не могла, что там будет происходить. Именно поэтому Рудковская считает, что Киркоров и Билан вляпались в историю по незнанию.

Музыкальный продюсер выступила с критикой в адрес Насти Ивлеевой, заверив, что та должна была понимать, что приглашает на вечеринку именитых звезд, народных артистов. В итоге тусовка обернулась полным провалом для артистов, их концерты и выступления, а также съемки стали «отменять» из-за общественного недовольства.

«Он (Филипп Киркоров) наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить: «Галя, у нас отмена?» Все ждут на наших шоу двух людей: Филиппа и Диму (Билана). Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу», - уточнила Яна Рудковская.

По материалам «Спорт-Экспресс»