Зепюр Брутян засняла, как ее сын Микаэль подполз к братику Тимофею

Агата Муцениеце разрешила детям провести новогодние каникулы с отцом. В это время сама актриса может заняться своей личной жизнью. Дочка звезды фильма «Тобол» Мия надеется, что ее звездная мама найдет свою любовь, выйдет замуж и родит еще одного ребенка. Девочка мечтает, что у нее появится братик или сестренка. Мие понравилось нянчиться с малышом Микаэлем. Зепюр Брутян почти сразу родила Павлу Прилучному ребенка после свадьбы. Теперь у «мажора» большая семья.

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В своем микроблоге Зепюр Брутян поделилась свежими кадрами, засняв, как ее сынишка Микаэль на пузе подполз к братику Тимофею. Малыш уже во всю дрыгает ножками и учится ползать. Сын Агаты Муцениеце с умилением наблюдал за Микаэлем, который оказался весьма проворным. Кстати, актриса дала понять, что вместе с мужем и детьми они улетели в отпуск. Зепюр Брутян не против, что пасынок Тимофей и дочка Мия будут проводить с ними все новогодние каникулы.