Мария Аронова о своем муже-домохозяине: «Деньги у него есть. У меня не просит... это унизительно»

Все трудности с домашним бытом Мария Аронова переложила на плечи своего мужа-домохозяина. Именно Евгений Фомин следит за воспитанием детей и прочими важными хозяйственными вещами, пока его жена снимается в кино. Поэтому актриса взвалила на себя вопросы, связанные с материальным обеспечением. И это ее вполне устраивает. Аронова всегда была востребована в профессии. Сидеть дома с детьми и проводить время у плиты актриса не может. Именно муж ушел с работы, чтобы заниматься бытом.

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Кормильцем в их семье стала Мария. Она делает все, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались и можно сказать, содержит мужа. По словам актрисы, это честное отношение к человеку, который посвятил себя семье. Аронова намекнула, что у ее мужа есть сбережения, где лежат деньги, которые принадлежат именно ему.

«И собственные деньги у него есть. Он не просит их у меня. Это унизительно. Мы договорились, что у Жени существует определенная сумма, его собственная — это его личные деньги», — отметила Мария Аронова.

Актриса вполне довольна тем, как строятся ее отношения в супружестве. Она много снимается в кино и редко бывает дома, по всем домашним вопросам ответственен ее муж.

По материалам «Антенна-Телесемь»