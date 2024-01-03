Зепюр Брутян устроила распаковку новогодних подарков с детьми Павла Прилучного в их особняке

Агата Муцениеце отправила детей погостить к Павлу Прилучному. Мачеха Тимофея и Мии подготовила для отпрысков мужа подарки, которые она заботливо упакова и любовно уложила под елочку. Кстати, презент от возлюбленного на Новый год в виде золотого украшения в дорогой ювелирной коробочке получила и сама Зепюр Брутян.

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Подарков было столько, что они едва уместись под елку. Мие подарили рюкзак, с которым дочка Агаты Муцениеце обнималась так, словно это самый долгожданный подарок. Также девочка нашла под елкой элегатную сумочку с бусинками. Свои подарки Тимофей показывать не стал. За тем, как его семья распаковывает презенты Павел Прилучный наблюдал с особой гордостью. Видимо, он помогал Зепюр выбирать подарки для детей.