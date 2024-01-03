Дочка Леры Кудрявцевой в новогоднюю ночь села на шпагат перед Дедом Морозом и Снегурочкой ради подарка

Малыши обычно читают стихи или поют песенку Деду Морозу и Снегурочке, чтобы получить заветный подарок от Волшебника на Новый год. Дочка Леры Кудрявцевой удивила Дедушку своим умением — она села на шпагат, похваставшись гибкостью и природной растяжкой. Такое «представление» понравилось и Снегурочке, дочка ведущей программы «Секрет на миллион» на НТВ может дать фору и гимнасткам. Гости домашней вечеринки Леры Кудрявцевой остались под впечатлением от того, какой артистичной растет Машенька.
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«Каждый год приглашаем Деда Мороза со Снегурочкой. Стихи, песни, хороводы, игры! Деткам очень нравится», - добавила Кудрявцева.
Дочка Леры Кудрявцевой Маша в голубом платье уселась на шпагат. Фото: личный архив
А вот молодого мужа Леры Кудрявцевой хоккеиста Игоря Макарова на празднике видно не было. Возможно, что спортсмен просто не попал в кадр. Поклонники заметили, что маленькая Машенька все больше становится похожа на свою звездную маму. Для телеведущей дочка стала поздним ребенком.