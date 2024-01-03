Дочка Леры Кудрявцевой в новогоднюю ночь села на шпагат перед Дедом Морозом и Снегурочкой ради подарка

Малыши обычно читают стихи или поют песенку Деду Морозу и Снегурочке, чтобы получить заветный подарок от Волшебника на Новый год. Дочка Леры Кудрявцевой удивила Дедушку своим умением — она села на шпагат, похваставшись гибкостью и природной растяжкой. Такое «представление» понравилось и Снегурочке, дочка ведущей программы «Секрет на миллион» на НТВ может дать фору и гимнасткам. Гости домашней вечеринки Леры Кудрявцевой остались под впечатлением от того, какой артистичной растет Машенька.

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