Анастасия Волочкова в балетной пачке и в гостиничных тапочках вывела Прохора Шаляпина к новогодней елке на снег

Анастасия Волочкова и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети, скриншот

Бывшая прима-балерина Большого театра нарядилась в платье Черной лебеди.

Анастасия Волочкова провела ночь в компании Прохора Шаляпина. Бывшая прима-балерина Большого театра давно дружит с певцом. Вместе они даже дают благотворительные концерты. В своем микроблоге артистка поделилась свежими кадрами, позировав в компании музыканта. Волочкова примерила образ Черной лебеди, нарядившись в платье с балетной пачкой. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова вышла на снег в одних гостиничных тапочках, чтобы позировать с Прохором у новогодней елочки.

«Новый год мы с Прохором отметили чудесно и весело!» - подписала снимки Анастастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова позировала с Прохором Шаляпиным у елочки. Фото: личный архив

Кстати, балерина совсем не обиделась на Прохора, который намекнул ей на то, что ее стройные ножки похожи на спички.

«Зачем ты, Прохор, мои стройные ножки назвал спичками? Мы с тобой и так зажигалки! Я ничего не поела почти в новогоднюю ночь. Но наверстала дома салатиками. Они ночью хорошо заходили! Я хоть раз в год поела как люди нормальные», - добавила Волочкова.

Читайте также