Анастасия Волочкова в балетной пачке и в гостиничных тапочках вывела Прохора Шаляпина к новогодней елке на снег

Анастасия Волочкова провела ночь в компании Прохора Шаляпина. Бывшая прима-балерина Большого театра давно дружит с певцом. Вместе они даже дают благотворительные концерты. В своем микроблоге артистка поделилась свежими кадрами, позировав в компании музыканта. Волочкова примерила образ Черной лебеди, нарядившись в платье с балетной пачкой.

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Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова вышла на снег в одних гостиничных тапочках, чтобы позировать с Прохором у новогодней елочки.