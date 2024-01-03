Анастасия Волочкова в балетной пачке и в гостиничных тапочках вывела Прохора Шаляпина к новогодней елке на снег

Анастасия Волочкова провела ночь в компании Прохора Шаляпина. Бывшая прима-балерина Большого театра давно дружит с певцом. Вместе они даже дают благотворительные концерты. В своем микроблоге артистка поделилась свежими кадрами, позировав в компании музыканта. Волочкова примерила образ Черной лебеди, нарядившись в платье с балетной пачкой.
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Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова вышла на снег в одних гостиничных тапочках, чтобы позировать с Прохором у новогодней елочки.
«Новый год мы с Прохором отметили чудесно и весело!» - подписала снимки Анастастасия Волочкова.
Анастасия Волочкова позировала с Прохором Шаляпиным у елочки. Фото: личный архив
Кстати, балерина совсем не обиделась на Прохора, который намекнул ей на то, что ее стройные ножки похожи на спички.
«Зачем ты, Прохор, мои стройные ножки назвал спичками? Мы с тобой и так зажигалки! Я ничего не поела почти в новогоднюю ночь. Но наверстала дома салатиками. Они ночью хорошо заходили! Я хоть раз в год поела как люди нормальные», - добавила Волочкова.