Кристина Асмус отметила Новый год с дочкой среди богачей на Рублевке: «Там зашкаливал тяжелый люкс на квадратный сантиметр»

Кристина Асмус рассказала поклонникам, как встретила Новый год. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова подметила, что провела ночь на Рублевке в концертном зале, что стало для нее своего рода экспериментом. Рядом с актрисой была ее семья. Но такой выход в свет, по словам Асмус, стал для нее неожиданностью. Себя актриса не может назвать тусовщицей, тем более не привыкла Кристина отмечать такой семейный праздник, как Новый год, где-то вне дома.

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«Я уютная домашняя девочка, что бы вы там себе не думали! Но в этом году не хотелось суетиться, хотелось нарядиться и ни о чем не думать», - отметила Асмус.

Вместе со звездной мамой на вечеринке была и ее дочка Анастасия. Экс-жена юмориста Гарика Харламова подметила, что они совсем не вписывались в компанию пришедших. «Там зашкаливал тяжелый люкс на квадратный сантиметр. А мы плясали, отрывались, снимали обувь, срывали голоса, хлопали друг другу, когда дарили подарки и ползали всем кланом на коленях под столами, когда я потеряла кольцо», - добавила Кристина.

Удивленные гости вечеринки, как уточнила актриса, смотрели на них, как на городских сумасшедших. Вместо того, чтобы полакомиться осетриной, Кристина с семьей распаковывали подарки. Так что себя актриса назвать звездой столичного бомонда не решилась.