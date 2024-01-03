Поплавская поддержала Кологривого в критике зазвездившейся молодежи: «Главное - каким тебя запомнят люди»

Звезда сериала «Слово пацана» и сказки «По щучьему велению» Никита Кологривый в новом интервью на YouTube высказался о своих юных коллегах, которые после успеха проекта о подростковых бандах. Он считает, что ребятам надо быть осторожнее из-за свалившейся на них славы – они уже возомнили себя звездами первой величины. Хотя у них за плечами всего один сериал.

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Поплавская солидарна с Кологривым. И похвалила его за позицию. Она намекнула, что так себя ведут не только начинающие артисты, но и давно почивающие на лаврах знаменитости. У себя в Telegram-канале она написала слова поддержки звезде «Слова пацана».